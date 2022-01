Dopo Neil Young, che ha rimosso il suo catalogo dalla piattaforma, anche i duchi si Sussex contro Spotify (Di lunedì 31 gennaio 2022) Harry e Meghan non ci stanno. I duchi di Sussex esprimono la propria preoccupazione a Spotify per aver permesso la diffusione sulla piattaforma di fake news sul Covid 19. E, in ballo, potrebbe esserci il contratto milionario tra la coppia reale e il gigante dell’audio. Meghan e Harry, la storia d’amore in 30 foto guarda le foto Leggi anche › Meghan Markle si appresta a rilanciare “The Tig”. il suo vecchio blog ... Leggi su iodonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) Harry e Meghan non ci stanno. Idiesprimono la propria preoccupazione aper aver permesso la diffusione sulladi fake news sul Covid 19. E, in ballo, potrebbe esserci il contratto milionario tra la coppia reale e il gigante dell’audio. Meghan e Harry, la storia d’amore in 30 foto guarda le foto Leggi› Meghan Markle si appresta a rilanciare “The Tig”. il suo vecchio blog ...

