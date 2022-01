Domani alla Posta o dal tabaccaio con il Super Green pass. Oggi scade l'obbligo delle mascherine all'aperto e lo stop ai locali da ballo. Ma ... (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - Secondo il decreto Natale Oggi è l'ultimo giorno dell'obbligo di mascherine all'aperto e della chiusura dei locali da ballo, ma anche del divieto assoluto di organizzare feste e concerti all'... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - Secondo il decreto Nataleè l'ultimo giorno dell'diall'e della chiusura deida, ma anche del divieto assoluto di organizzare feste e concerti all'...

Ultime Notizie dalla rete : Domani alla Ecco il Mattarella bis: partiti allo sbando, M5s vicino alla rottura E invece 'si parla di un Cdm domani. Vuol dire che il premier Draghi vuole muoversi rapidamente e mi pare un fatto positivo'. La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una ...

Lazio, Lotito ci prova, ma Miranchuk è quasi sfumato. Casale a giugno ...quest'ultimo un esame fondamentale per testare le reali potenzialità del suo percorso alla Lazio: '... Non c'è più tempo, domani è davvero un altro giorno.

Meteo GENOVA: oggi e domani nubi sparse, Mercoledì 2 sereno iL Meteo Centri commerciali alla prova del Green pass, protestano i negozianti Nel fine settimana nei centri commerciali della regione sono entrate in vigore le nuove restrizioni che saranno in vigore fino al prossimo 31 marzo. Super Green pass obbligatorio in tutti i ...

Vaccino, da domani in 15 mila sotto multa Tanti gli over 50 senza alcuna dose. Dalla scelta dell’obbligo si sono decisi al passo in 1332, un no vax su dieci. Poi l’analisi delle esenzioni ...

