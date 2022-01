Dolce attesa per Rihanna: la cantante è incinta del compagno A$AP Rocky (Di lunedì 31 gennaio 2022) La cantante e imprenditrice 33enne Rihanna è in Dolce attesa: è stata infatti fotografata insieme al compagno A$AP Rocky. La coppia si trovava a New York lo scorso fine settimana: mano nella mano, ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lae imprenditrice 33enneè in: è stata infatti fotografata insieme al. La coppia si trovava a New York lo scorso fine settimana: mano nella mano, ...

