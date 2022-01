Distanziamento emotivo | così il Covid ha agito sulla psiche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento emotivo

il Giornale

Una testimonianza che gli italiani si sono voluti coccolare con oggetti d'arte o di design, vini di pregio e gioielli come antidoto "" aldell'era del lockdown. Aumentano i ...Una testimonianza che gli italiani si sono voluti coccolare con oggetti d'arte o di design, vini di pregio e gioielli come antidoto "" aldell'era del lockdown. Visitatori ...Milano, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Il secondo anno di pandemia fa segnare tre nuovi record per l’industria delle aste online: nel 2021 sono stati spesi più di 500 milioni di euro e oltre un mili ...Lo psicologo come il medico di base, pubblico e gratuito. È la proposta che ha presentato in consiglio regionale il Partito Democratico piemontese attraverso un disegno di legge di Daniele Valle. Una ...