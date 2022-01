Discoteche chiuse anche a San Valentino. L’ira dei Dj contro il governo: “Pazzesco”. “Meglio emigrare” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Discoteche chiuse anche a San Valentino. Questo lo scenario che si prefigura nell’imminente consiglio dei ministri. “È triste dirlo, ma dagli anziani pieni di pregiudizi al governo saremo sempre visti come dei diavoli e come vittime da sacrificare, da buttare sulla brace”. Lo afferma dj Aniceto parlando con l’Adnkronos del decreto per lo stato di emergenza Covid che dovrebbe essere emanato oggi dal Consiglio dei ministri e che dovrebbe prevedere la riapertura delle Discoteche al chiuso dal 15 febbraio. “Forse dovremmo emigrare in Inghilterra dove dal 26 gennaio c’è ‘il libera-tutti’. Viva la monarchia!”, aggiunge il dj anti sballo, intendendo che dove c’è la monarchia paradossalmente in questo momento c’è più libertà e che sono comunque “Meglio poche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022)a San. Questo lo scenario che si prefigura nell’imminente consiglio dei ministri. “È triste dirlo, ma dagli anziani pieni di pregiudizi alsaremo sempre visti come dei diavoli e come vittime da sacrificare, da buttare sulla brace”. Lo afferma dj Aniceto parlando con l’Adnkronos del decreto per lo stato di emergenza Covid che dovrebbe essere emanato oggi dal Consiglio dei ministri e che dovrebbe prevedere la riapertura delleal chiuso dal 15 febbraio. “Forse dovremmoin Inghilterra dove dal 26 gennaio c’è ‘il libera-tutti’. Viva la monarchia!”, aggiunge il dj anti sballo, intendendo che dove c’è la monarchia paradossalmente in questo momento c’è più libertà e che sono comunque “poche ...

