Disastro ambientale in Thailandia | barriera corallina a rischio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Oltre 50mila litri di petrolio dispersi nelle acque che danno sulle spiagge turistiche della provincia di Rayong, in. Ilè stato provocato dalla perdita di un oleodotto di proprietà della società Star Petroleum Refining, che era iniziato martedì 25 gennaio. L’area è stata transennata il giorno successivo, quando circa 150 lavoratori della società autrice dele 200 membri della Marina Thailandese hanno unito le forze per ripulire l’area., iestimabili i danni sullaLainteressata nel, aveva già subito dei danni a causa della pesca con la dinamite oltre che per ...

I pescatori locali si preparano per anni di mancato guadagno, conseguenza delche ha colpito tutti: la fuoriuscita di petrolio della scorsa settimana nel Golfo della Thailandia. "Non appena si e' verificata la fuoriuscita di petrolio, la maggior parte dei ...... che sta destando non poca preoccupazione per l'impattosulle barriere coralline e sulle spiagge turistiche nella provincia di Rayon.Dopo lo sversamento avvenuto lo scorso martedì, si tenta in tutti i modi di arginare l'espansione della macchia di petrolio ...AVELLINO- «Una sentenza che sana una ferita per Avellino e la Campania». E’ così che il professore Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute di Filadelfia, che ha collaborato con la Procura d ...