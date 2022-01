Di Marzio | “Scamacca al Milan? L’Inter si è mossa con largo anticipo”

Advertising

sportli26181512 : Di Marzio: 'Milan su Scamacca? L'Inter è già avanti, si è mossa con grande anticipo': Gianluca Di Marzio, intervenu… - MilanNewsit : Di Marzio: 'Milan su Scamacca? L'Inter è già avanti, si è mossa con grande anticipo' - girpelliano : ? Juve fuori dalla corsa per #Scamacca dopo l'acquisto di Dusan #Vlahovic, Inter in vantaggio sugli altri club inte… - PianetaMilan : @DiMarzio : “ #Scamacca al @acmilan ? L’ #Inter si è mossa con largo anticipo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Di Marzio: “Scamacca, l’Inter non ha intenzione di aspettare per bloccarlo: al suo posto…” -

Ultime Notizie dalla rete : Marzio Scamacca

Mercato Inter, il Sassuolo fissa il prezzo per Gianluca. L'attaccante classe 1999 di scuola Roma, in questa stagione, così come in quella passata, ... Gianluca Di, non sarà per niente ...Dove giocherà, l'attaccante italiano più richiesto in questo calciomercato di gennaio? Il bomber del Sassuolo piace a tanti e a fare chiarezza arrivano le risposte di Gianluca Di. L'esperto di ...Non solo, de Vrij ricorre alla Programmazione Neuro-Linguistica, la PNL, disciplina alla base dell’attività di molti coach specializzati nel supporto agli atleti. Stefan de Vrij, il difensore dell‘Int ...Scamacca all'Inter non arriverà a giugno, ma prima: il piano di Marotta per riuscire ad ottenere l'attaccante è chiaro. Come cambiano Sassuolo e Inter.