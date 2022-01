Di Battista: "M5s? Di Maio pensa solo al potere Conte? Ha avuto poco coraggio con la Belloni" (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Il M5s ormai farebbe bene a cambiare nome e chiamarsi Udeur. I 5 Stelle che mi chiamano - spiega Dibba - sono preoccupati. Ma ciò che sta accadendo io lo avevo già previsto due anni fa. Io li ascolto: non serbo rancore, però conservo la memoria. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Ilormai farebbe bene a cambiare nome e chiamarsi Udeur. I 5 Stelle che mi chiamano - spiega Dibba - sono preoccupati. Ma ciò che sta accadendo io lo avevo già previsto due anni fa. Io li ascolto: non serbo rancore, però conservo la memoria. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Adnkronos : #DiBattista: '#M5S al governo per poltrona, non per ideali'. - VotArturo : RT @sciltian: Ora attendiamo di vedere i due partiti che nasceranno dal #M5S: uno a guida Di Maio, uno a guida Conte e Di Battista. Mia pre… - LuigiDonfrance1 : RT @GeMa7799: Quiri-male, malissimo per il M5S. Conte e Di Battista scatenati contro Di Maio: “Vigliacco!” - ilborbottone : @repubblica Di Battista è stato l'unico vero uomo politico del M5S, è scappato per il fetore che aveva annusato. - ecodaipalazzi : #M5S: E’ scontro #Conte - #DiMaio, adesso l’ex premier tende la mano a #DiBattista - -