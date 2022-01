Dele Alli ha trovato una nuova squadra: lascia il Tottenham! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dele Alli è pronto a lasciare il Tottenham Hotspur. Il calciatore è poco considerato da Conte: l’allenatore salentino non lo ritiene centrale nel suo progetto. E allora il centrocampista offensivo preparare le valigie. In mattinata è stato vicino al Milan, ma alla fine non s’è né fatto più nulla. Il classe 1996 ha però trovato una nuova squadra: rimane in Premier League! Dele Alli lascia il Tottenham e Conte: c’è la sua nuova squadra! Dele Alli, Everton, calciomercato Dele Alli lascerà ilm Tottenham. Oramai è questione di poche ore. Il trequartista inglese troverà così un nuovo club, ovvero l’Eveeton. Questa sembra essere la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022)è pronto are il Tottenham Hotspur. Il calciatore è poco considerato da Conte: l’allenatore salentino non lo ritiene centrale nel suo progetto. E allora il centrocampista offensivo preparare le valigie. In mattinata è stato vicino al Milan, ma alla fine non s’è né fatto più nulla. Il classe 1996 ha peròuna: rimane in Premier League!il Tottenham e Conte: c’è la sua, Everton, calciomercatolascerà ilm Tottenham. Oramai è questione di poche ore. Il trequartista inglese troverà così un nuovo club, ovvero l’Eveeton. Questa sembra essere la ...

