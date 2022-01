Del Potro | è ufficiale | torna a Buenos Aires e Rio su SuperTennis

Advertising

FiorinoLuca : UFFICIALE Juan Martin Del Potro ???? giocherà sia il torneo di Buenos Aires che quello di Rio de Janeiro. Una splendida notizia! - AnaCe0505 : Vamoooooodelpooooooo!???? - davidestefa93 : RT @sportface2016: #Tennis | #DelPotro tenta l'ennesimo miracolo: sarà wild card all'#ArgentinaOpen - mirti1010 : RT @FiorinoLuca: UFFICIALE Juan Martin Del Potro ???? giocherà sia il torneo di Buenos Aires che quello di Rio de Janeiro. Una splendida no… - sportface2016 : #Tennis | #DelPotro tenta l'ennesimo miracolo: sarà wild card all'#ArgentinaOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Del Potro

Anni successivi molto tribolati: tra il gennaio 2020 e il marzo 2021 sono arrivate addirittura altre tre operazioni con continui fastidi mai risolti.Con questa promessa, Juan Martinaveva acceso la speranza dei suoi tifosi lo scorso dicembre. Adesso è ufficiale. L'argentino tornerà in campo e lo farà prima all'ATP 250 di Buenos Aires ...Buccinasco (31 gennaio 2022) – Inizieranno domani, martedì 1 febbraio, i lavori per realizzare la “Casa del Rugby” al parco di via Scarlatti a Buccinasco adiacente alla scuola media di via Emilia, dov ...Un ritorno attesissimo, uno dei giocatori più amati di tutto il circuito ATP, contro di cui, purtroppo, la sfortuna ha giocato un ruolo fondamentale. Juan Martin Del Potro finalmente scende di nuovo i ...