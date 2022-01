De Vrij, un analista privato per i problemi di tattica (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il derby di Milano – in programma il prossimo 5 febbraio – coinciderà con il trentesimo compleanno di Stefan De Vrij, difensore centrale dell’Inter. Il classe 1992 se la dovrà vedere con Ibrahimovic e Leao tra gli attaccanti del Milan che proveranno a metterlo in difficoltà, ma il calciatore nerazzurro si farà trovare pronto, anche L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il derby di Milano – in programma il prossimo 5 febbraio – coinciderà con il trentesimo compleanno di Stefan De, difensore centrale dell’Inter. Il classe 1992 se la dovrà vedere con Ibrahimovic e Leao tra gli attaccanti del Milan che proveranno a metterlo in difficoltà, ma il calciatore nerazzurro si farà trovare pronto, anche L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Inter, De Vrij fa gli straordinari: c'è un analista privato per dare scacco a #Ibra - interchannel_ic : RT @CalcioFinanza: #DeVrij, un analista privato per correggere gli errori di tattica - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Vrij, un analista privato per i problemi di tattica: Il derby di Milano – in programma il p… - CalcioFinanza : #DeVrij, un analista privato per correggere gli errori di tattica - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Inter, De Vrij fa gli straordinari: c'è un analista privato per dare scacco a #Ibra -