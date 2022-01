Dante Alighieri dipinto da Buffalmacco tra i reietti dell’inferno negli affreschi del Camposanto di Pisa (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Potrebbe essere Dante Alighieri una delle figure rappresentate negli affreschi che Buffalmacco dipinse tra il 1336 e il 1342 sulle pareti nel Camposanto di Pisa. È l’ipotesi che Giulia Ammannati, professoressa di Paleografia alla Scuola Normale di Pisa, avanza in un articolo in corso di stampa sugli “Annali della Scuola Normale” Nella sezione del Giudizio Universale degli affreschi, solerti arcangeli spingono all’inferno una folla di reietti, in cui spicca un uomo vestito di rosso e assai somigliante al ritratto giottesco di Dante al Museo del Bargello di Firenze (ante 1337). Perché Buffalmacco avrebbe fatto precipitare all’inferno proprio Dante? ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Potrebbe essereuna delle figure rappresentatechedipinse tra il 1336 e il 1342 sulle pareti neldi. È l’ipotesi che Giulia Ammannati, professoressa di Paleografia alla Scuola Normale di, avanza in un articolo in corso di stampa sugli “Annali della Scuola Normale” Nella sezione del Giudizio Universale degli, solerti arcangeli spingono all’inferno una folla di, in cui spicca un uomo vestito di rosso e assai somigliante al ritratto giottesco dial Museo del Bargello di Firenze (ante 1337). Perchéavrebbe fatto precipitare all’inferno proprio? ...

