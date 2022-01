Dalle spiagge alle caserme | l' Italia è ricca ma sciupona

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Chi sale sull’alto colle, chi entra nel palazzo già fortezza dei papi e poi del re d’, diventa anche presidente della Repubblica Spa. Lungi da noi ogni “economicismo volgare” o la suggestione di considerare uno stato, un paese, una nazione come una fabbrica, un negozio, un’impresa. Non sia mai. Eppure per molti versi è così. Lo è in punta di diritto amministrativo, lo è per la ragioneria dello stato, lo è per i cittadini, per il popolo come per l’élite. Anno dopo anno viene calcolato non solo il bilancio, il dare e l’avere (con il dare sempre maggiore del prendere nonostante le legittime recriminazioni di chi paga fior di tasse, anche perché c’è chi non le paga affatto), ma anche lo stato patrimoniale, quel che rendono le proprietà pubbliche, quelle immobili, le terre, le case, le, e quelle mobili, cioè i biglietti di banca, i crediti, le ...