Dal 10 febbraio basta mascherine all’aperto: le ultime decisioni del Governo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. Come riporta l’Ansa è questa l’intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di Governo, in Consiglio dei ministri. Nel prossimo Cdm di mercoledì, secondo quanto si apprende da diverse fonti di Governo, dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale dare copertura normativa all’ordinanza per la proroga di mascherine all’aperto e chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire da quella delle quarantene a scuola. Tra le questioni aperte anche quella della durata del green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino. “Le priorità che ha espresso” Sergio Mattarella, “la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo die la chiusura delle discoteche. Come riporta l’Ansa è questa l’intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di, in Consiglio dei ministri. Nel prossimo Cdm di mercoledì, secondo quanto si apprende da diverse fonti di, dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale dare copertura normativa all’ordinanza per la proroga die chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire da quella delle quarantene a scuola. Tra le questioni aperte anche quella della durata del green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino. “Le priorità che ha espresso” Sergio Mattarella, “la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - RaiPlay : ?1?? giorno a #Sanremo2022 ??: il Festival della Canzone italiana anche quest'anno sarà accessibile a tutti con… - amnestyitalia : Il primo febbraio sarà passato un anno esatto dal colpo di stato militare in #Myanmar: 12 mesi di miseria e morte - lavoroediritti : Obbligo Green pass, tutte le novità dal primo febbraio: i dettagli - Lavoro e Diritti - LoveIsI98111674 : RT @OrtenziPaolo: Dal 1° febbraio i controlli nei negozi sottoposti a restrizione sono FACOLTATIVI. Boicottate gli idioti che hanno scelto… -