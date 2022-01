Dakota Johnson spiega come si allena nell’arte del bacio (ma non con Chris Martin)

Leggi su amica

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Baciare non è solo l’apostrofo rosa tra le parole t’amo. È un’arte. E,tale, richiede tantomento per raggiungere la perfezione. O, così, almeno, la pensa. Che ha confessato l’estenuantemento sostenuto per preparare il ruolo nel film Am I ok?. Dove interpreta una donna che mette in discussione il suo orientamento sessuale da adulta. I baci, infatti, sono tutti per la coprotagonista. Ma prima di arrivare a lei… Cosa non si fa per un ruolo. Ecco quello che ha fattoper preparare la parte di Lucy in Am I Ok? (2022). Peccato che tutti quei baci non fossero con il fidanzato… Foto Ansa La trama di Am I Ok? Intervistata durante il Sundance Film Festival per presentare la pellicola ...