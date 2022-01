Crisi ucraina: Kiev testa nuovi armi americane (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni nella Crisi ucraina, Kiev ha annunciato di aver iniziato ad addestrare i propri militari con nuove armi consegnate dagli USA. Anche la Russia sta svolgendo diverse esercitazioni militari. Crisi ucraina: Kiev testa armi USA? Nel mezzo delle crescenti tensioni, l’ucraina ha annunciato di aver iniziato ad addestrare i propri militari Leggi su periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni nellaha annunciato di aver iniziato ad addestrare i propri militari con nuoveconsegnate dagli USA. Anche la Russia sta svolgendo diverse esercitazioni militari.USA? Nel mezzo delle crescenti tensioni, l’ha annunciato di aver iniziato ad addestrare i propri militari

