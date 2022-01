Credito alle imprese | nel 2021 cala il numero di richieste ma aumentano i volumi complessivi

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nell’anno da poco concluso la graduale ripresa dell’economia nazionale ha contribuito a modificare l’atteggiamento delleitaliane rispetto al 2020, anno in cui la contrazione dei fatturati e dei flussi di cassa determinata dalla diffusione della pandemia e le misure straordinarie varate distituzioni avevano stimolato le aziende a rivolgersi agli Istituti diin modo massiccio per richiedere finanziamenti anche di importo contenuto. Nello specifico, ildellediè diminuito del -14,5% ma il saldo complessivo resta comunque positivo rispetto ai livelli pre-pandemia (+5,9% il confronto con il 2019). Per altro, la dinamica in atto ha visto una significativa attenuazione nell’ultimo trimestre del, con una flessione che si è ...

Advertising

informazionecs : Credito alle imprese: nel 2021 cala del -14,5% il numero di richieste ma i volumi complessivi aumentano del 14,8% g… - aless_marchetti : Con la pandemia cambia il #credito alle aziende. #Crif: nel 2021 calano le richieste di prestiti (-14,5%) ma aument… - Gabrimcfc10 : RT @AnfetaMilan: @Dottor_Strowman Chiedo rispetto per Nicolò Schira che twitta alle 3 di mattina dai cessi dell’holliwood mentre cerca le c… - AmicideiBambini : Il credito d’imposta potrà raggiungere la cifra massima di 750 euro e sarà utilizzabile solo nella dichiarazione de… - AnfetaMilan : @Dottor_Strowman Chiedo rispetto per Nicolò Schira che twitta alle 3 di mattina dai cessi dell’holliwood mentre cerca le carte di credito -

Ultime Notizie dalla rete : Credito alle

Il bonus mobilità sostenibile E' und'imposta, nella misura massima di 750 euro , riconosciutopersone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 , hanno sostenuto spese per l'...... gli atti si intendono resi in senso favorevole; il limite massimo per ild'imposta ...efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti...Prende il via domani - martedì 1 febbraio 2022 - l' Eco-Sisma Bonus Tour , il programma di Intesa Sanpaolo in collaborazione con ...MILANO - Prende il via domani Eco-Sisma Bonus Tour, il programma di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Deloitte, dedicato a sostenere le PMI nel comprendere e cogliere a pieno le opportunità deriva ...