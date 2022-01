Covid, Sileri sullo stato d’emergenza: «Non credo che sarà prorogato oltre il 31 marzo» (Di lunedì 31 gennaio 2022) «credo che il 31 di marzo lo stato di emergenza non sarà prorogato». A esporsi sul futuro delle misure anti Coronavirus in vigore in Italia è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Metropolis, il podcast con video di Repubblica.it. Sileri ha anche anticipato che entro fine del mese avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi sono in vigore – riferendosi probabilmente a quelle in discussione oggi, 31 gennaio, durante il Cdm. Riuniti a Palazzo Chigi, i ministri del governo Draghi hanno deciso di prorogare le mascherine all’aperto e le chiusure delle discoteche solo per altri 10 giorni. Il sottosegretario alla Salute pensa anche a una riforma del certificato verde, a oggi necessario per usare la stragrande maggioranza dei servizi. ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) «che il 31 dilodi emergenza non». A esporsi sul futuro delle misure anti Coronavirus in vigore in Italia è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto a Metropolis, il podcast con video di Repubblica.it.ha anche anticipato che entro fine del mese avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi sono in vigore – riferendosi probabilmente a quelle in discussione oggi, 31 gennaio, durante il Cdm. Riuniti a Palazzo Chigi, i ministri del governo Draghi hanno deciso di prorogare le mascherine all’aperto e le chiusure delle discoteche solo per altri 10 giorni. Il sottosegretario alla Salute pensa anche a una riforma del certificato verde, a oggi necessario per usare la stragrande maggioranza dei servizi. ...

