Covid | Sileri | Il 31 marzo probabile fine dello stato di emergenza

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 31 gennaio 2022) "Credo che il 31 dilodinon sarà prorogato. E per ladi febbraio avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo. Forse andrebbe ripensato anche il green pass, in base all'andamento del virus, e anche il tipo di vaccinazione, che tra l'altro andrà rimodulata, fatta su persona". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenendo a Metropolis, il podcast con video di Repubblica.it (: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE).