Covid, quanto stanno spendendo a testa gli italiani per i tamponi? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Gli italiani hanno speso di tasca propria oltre 2 miliardi di euro per sottoporsi ai tamponi per la ricerca del Covid. Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, da cui è emerso che da marzo ad oggi sono circa 26,8 milioni i maggiorenni che hanno fatto uno o più tamponi a pagamento, con una spesa media pro capite di circa 76 euro. “Il costo dei tamponi – spiega Irene Giani, responsabile polizze vita e salute di Facile.it – è solo una delle spese che, causa pandemia, hanno iniziato a gravare sulle famiglie italiane. Un aiuto economico in questo senso può arrivare dalle assicurazioni a tutela della salute; generalmente il tampone non è escluso dalle coperture per esami diagnostici, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Glihanno speso di tasca propria oltre 2 miliardi di euro per sottoporsi aiper la ricerca del. Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, da cui è emerso che da marzo ad oggi sono circa 26,8 milioni i maggiorenni che hanno fatto uno o piùa pagamento, con una spesa media pro capite di circa 76 euro. “Il costo dei– spiega Irene Giani, responsabile polizze vita e salute di Facile.it – è solo una delle spese che, causa pandemia, hanno iniziato a gravare sulle famiglie italiane. Un aiuto economico in questo senso può arrivare dalle assicurazioni a tutela della salute; generalmente il tampone non è escluso dalle coperture per esami diagnostici, ...

Advertising

RaiNews : Avete idea di quanto abbiamo speso per fare i tamponi? Ce lo rivela un'indagine sui consumi degli italiani - AndreaLompio53 : @cominif @Nonnadinano Positivo vuol dire contagioso. Contagi vuol dire offrire al #covid la possibilità di mutare i… - Ilblogdiandy : RT @RaiNews: Avete idea di quanto abbiamo speso per fare i tamponi? Ce lo rivela un'indagine sui consumi degli italiani - quaderno_g : @empaticaXnatura Per quanto riguarda il differimento (da quanto vedo nel mondo -malato e non di covid solo della sc… - BerardinoHamste : @LegaSalvini Che sostiene libertà di vaccinarsi o meno, di uso della mascherina, niente covid pass, niente ricatti… -