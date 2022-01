Covid, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi (31 gennaio) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calano i ricoverati in rianimazione: sono 1.584, cioè 9 in meno del giorno prima. In aumento, invece, i ricoverati negli altri reparti che salgono a 19.913 (+ 296). In 24 ore registrati 57.715 nuovi casi su 478.314 tamponi. Il tasso di positività si attesa al 12,1% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calano i ricoverati in rianimazione: sono 1.584, cioè 9 in meno del giorno prima. In aumento, invece, i ricoverati negli altri reparti che salgono a 19.913 (+ 296). In 24 ore registrati 57.715 nuovi casi su 478.314 tamponi. Il tasso di positività si attesa al 12,1%

