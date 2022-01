Covid oggi Veneto, 4.877 contagi e 23 morti: bollettino 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.877 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Registrati inoltre altri 23 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 1.151.107, quello delle vittime sale a 13.169. Gli attualmente positivi nella Regione sono 247.513. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.877 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 31. Registrati inoltre altri 23. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 1.151.107, quello delle vittime sale a 13.169. Gli attualmente positivi nella Regione sono 247.513. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - Obsolete_LG : RT @Alexanderxxvii1: Non vaccinato sto andando avanti da ottobre con i tamponi e fino ad oggi niente covid.E con altri colleghi nella mia s… - FrancoVitillar1 : RT @Alexanderxxvii1: Oggi è venuto a mancare un conoscente, morto di covid era ricoverato intubato. Peccato, aveva fatto appena tre dosi. M… -