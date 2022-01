Covid oggi Toscana, 4.109 contagi: bollettino 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.109 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. 31.951 i test effettuati, di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 8.206.676. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione, Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.109 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 31. 31.951 i test effettuati, di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 8.206.676. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione, Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

