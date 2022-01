Covid oggi Puglia, 2.638 contagi e 17 morti: bollettino 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.638 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 31 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 27.689 tamponi. I nuovi contagi per provincia – Provincia di Bari: 824; Provincia di Bat: 233; Provincia di Brindisi: 311; Provincia di Foggia: 382; Provincia di Lecce: 594; Provincia di Taranto: 265; Residenti fuori regione: 21; Provincia in definizione: 8. Le persone attualmente positive sono 137.035. In ospedale, i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 728. In terapia intensiva, invece, 59 malati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.638 ida coronavirus in, 312022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 17. I nuovi casi sono stati individuati su 27.689 tamponi. I nuoviper provincia – Provincia di Bari: 824; Provincia di Bat: 233; Provincia di Brindisi: 311; Provincia di Fa: 382; Provincia di Lecce: 594; Provincia di Taranto: 265; Residenti fuori regione: 21; Provincia in definizione: 8. Le persone attualmente positive sono 137.035. In ospedale, i pazientiricoverati in area non critica sono 728. In terapia intensiva, invece, 59 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.

