Covid oggi Lombardia, 5.417 contagi e 76 morti. A Milano 1.799 casi (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.417 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 31 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 76 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 37.184 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 60.309 tamponi con un tasso di positività all’8,9%. Calano ricoveri in terapia intensiva: sono 251 (-3) mentre aumentano i ricoveri non in terapia intensiva: 3.016 (+12). Sono 1.799 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 784 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 484 nuovi casi, a Brescia 673, a Como 402, a Cremona ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.417 i nuovida coronavirus, 31 gennaio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 76. Da inizio pandemia le vittime sono state 37.184 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 60.309 tamponi con un tasso di positività all’8,9%. Calano ricoveri in terapia intensiva: sono 251 (-3) mentre aumentano i ricoveri non in terapia intensiva: 3.016 (+12). Sono 1.799 i nuovi positivi al, registrati nella provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 784 acittà. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 484 nuovi, a Brescia 673, a Como 402, a Cremona ...

