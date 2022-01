Covid oggi Italia, 57.715 contagi e 349 morti: bollettino 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 57.715 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 349 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 478.314 tamponi con un tasso di positività al 12%. I ricoverati sono 19.913 ricoverati, 296 da ieri, 1.584 in terapia intensiva, 9 in meno, con 112 ingressi in 24 ore. LAZIO – Sono 6.615 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 29 decessi. A Roma 3.865 casi. oggi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 57.715 i nuovida Coronavirus in, 312022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 349. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 478.314 tamponi con un tasso di positività al 12%. I ricoverati sono 19.913 ricoverati, 296 da ieri, 1.584 in terapia intensiva, 9 in meno, con 112 ingressi in 24 ore. LAZIO – Sono 6.615 i nuovida coronavirus312022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 29 decessi. A Roma 3.865 casi....

