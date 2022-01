Covid | nessun cambio di colore per le Regioni La situazione attuale negli ospedali

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 31 gennaio 2022) "Non succedeva da settimane" che non si verificassero passaggi di fascia in Italia, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Guardando ai dati Agenas aggiornati al 29 gennaio, gli indicatori più alti per le aree critiche sono quelli della provincia di Trento (27%), di Friuli-Venezia Giulia e Marche (24%); per le aree mediche sono quelli di Valle d'Aosta (45%) e Sicilia (39%). Si continua intanto a discutere sull'eliminazione del sistema a colori