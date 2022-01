Covid | le notizie di oggi Verso proroga mascherine all’aperto | oggi Cdm LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 31 gennaio 2022)in Cdm nuove misure su colori, scuole e quarantene. Resta il nodo discoteche.ladelleall'aperto. Da domani obbligo vaccinale per gli over 50. In calo al 12,7% il tasso di positività. Scendono anche contagi e decessi. Aumentano lievemente i pazienti in terapia intensiva