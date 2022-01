Covid, le notizie. Bollettino: 57.715 nuovi casi e 349 morti. Tasso positività 12,1%. LIVE (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono 478.314 i tamponi processati. Scendono le terapie intensive (-9) mentre aumentano i ricoveri ordinari (+296). Agenas: occupazione intensive al 16%, reparti occupati restano a 30%, Fvg sale al 40%. La percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Italia rimane al 16%. Oggi il Cdm ha deciso di prorogare per altri 10 giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. Da domani obbligo vaccinale per gli over 50 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono 478.314 i tamponi processati. Scendono le terapie intensive (-9) mentre aumentano i ricoveri ordinari (+296). Agenas: occupazione intensive al 16%, reparti occupati restano a 30%, Fvg sale al 40%. La percentuale di terapie intensive occupate dai pazientiin Italia rimane al 16%. Oggi il Cdm ha deciso di prorogare per altri 10 giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. Da domani obbligo vaccinale per gli over 50

