Covid Italia, ricoveri e terapie intensive stabili (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Covid Italia, terapie intensive e ricoveri ordinari stabili a livello nazionale. Lo rilevano gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati alle 22.37 di ieri sera, secondo i quali l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva, a livello nazionale, da parte di pazienti Covid nei reparti di rianimazione è da 2 giorni ferma al 16%, mentre nelle 24 ore aumenta in 5 regioni/province autonome e scende in altrettante 5. In aumento di 1 punto percentuale nelle 24 ore ci sono Emilia Romagna (che sale così al 17%), Friuli Venezia Giulia (25%), provincia autonoma di Trento (al 28%) e Piemonte (20%), mentre l'Umbria registra un aumento di 4 punti percentuali (salendo così al 13%). In discesa, sempre di 1 punto ...

