Covid Italia, 57.715 contagi e 349 morti: bollettino 31 gennaio (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 57.715 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 349 morti. Da inizio emergenza ci sono state 146.498 le vittime in Italia. Sono stati 478.314 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12%. Ieri erano stati 818.169. Nelle ultime 24 ore sono guarite 108.493 persone. I ricoverati sono 19.913, 296 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 1.584, 9 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 2.592.606. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 108.493. LOMBARDIA - Sono 5.417 i ...

