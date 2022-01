Covid, in Lombardia 5.417 nuovi positivi, tasso all’8,9%. A Bergamo +484 casi (Di lunedì 31 gennaio 2022) I dati delle ultime 24 ore nel report di lunedì 31 gennaio. Effettuati oltre 60 mila tamponi. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3), aumentano nei reparti ordinari (+12). I decessi sono 76. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 31 gennaio 2022) I dati delle ultime 24 ore nel report di lunedì 31 gennaio. Effettuati oltre 60 mila tamponi. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3), aumentano nei reparti ordinari (+12). I decessi sono 76.

