Covid, in Cina 37 nuovi casi tra personale delle Olimpiadi invernali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore la Cina ha individuato 37 nuovi casi di Covid - 19 tra il personale legato ai Giochi Olimpici invernali, rispetto ai 34 del giorno prima. Lo ha resto noto il comitato organizzatore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore laha individuato 37di- 19 tra illegato ai Giochi Olimpici, rispetto ai 34 del giorno prima. Lo ha resto noto il comitato organizzatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina Borsa Tokyo +1,07%, Shanghai e Seoul chiude per Capodanno Lunare cinese. Bene futures Usa In tutto, in Cina i nuovi casi da Covid sono balzati al ritmo più veloce in 18 mesi. Nella giornata di venerdì, i media hanno riportato che sarebbero in tutto 1,2 milioni le persone al di fuori di ...

Covid: Cina, somministrati in un giorno altri 3 mln di dosi

"Razzoli e Vinatzer possono puntare all’oro" Il grande ex della valanga azzurra Piero Gros: "Lo slalom non ha un padrone, e la pista è sconosciuta per tutti: bisogna provarci" ...

