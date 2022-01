Covid, in Canada camionisti contro la quarantena per chi non è immunizzato. Il sindacato: “L’85% è vaccinato” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da giorni i camionisti canadesi protestano contro le misure anti Covid adottate in Canada. Ai conducenti di camion e tir di nazionalità canadese che rientrano nel Paese dagli Stati Uniti viene chiesto di essere pienamente vaccinati salvo dover osservare una quarantena di 14 giorni. Gli stranieri invece che risultano solo parzialmente e o non vaccinati verranno respinti e rimandati in Usa. Una procedura che all’inverso è stata già adottata da Washington tre settimane fa e riguarda anche il Messico. La misura è entrata in vigore il 15 gennaio in Canada e sabato scorso negli Stati Uniti. Le autorità statunitensi minacciano i potenziali trasgressori di un divieto permanente di operare sul territorio, mentre il Canada impone una quarantena di 14 giorni ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da giorni icanadesi protestanole misure antiadottate in. Ai conducenti di camion e tir di nazionalità canadese che rientrano nel Paese dagli Stati Uniti viene chiesto di essere pienamente vaccinati salvo dover osservare unadi 14 giorni. Gli stranieri invece che risultano solo parzialmente e o non vaccinati verranno respinti e rimandati in Usa. Una procedura che all’inverso è stata già adottata da Washington tre settimane fa e riguarda anche il Messico. La misura è entrata in vigore il 15 gennaio ine sabato scorso negli Stati Uniti. Le autorità statunitensi minacciano i potenziali trasgressori di un divieto permanente di operare sul territorio, mentre ilimpone unadi 14 giorni ai ...

MediasetTgcom24 : No vax, secondo giorno di proteste in Canada: migliaia in piazza #ottawa #canada #covid #vaccini #novax… - CCanadese : Covid-19, il punto della situazione in Ontario e Quebec - stammiLontano : RT @ultimenotizie: Sono ore di grande tensione in #Canada. Il popolo è in protesta contro le stringenti misure anti-Covid dettate dal Gover… - AlexS8338 : RT @MediasetTgcom24: No vax, secondo giorno di proteste in Canada: migliaia in piazza #ottawa #canada #covid #vaccini #novax - CarlottaMarche7 : RT @ElGusty99523701: ???? CANADA > QUEBEC: la terza dose non è più raccomandata per le persone sopra i 70 anni, gli effetti collaterali sono… -