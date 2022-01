Covid, il Governo prolunga l’obbligo di mascherine all’aperto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – A quanto si apprende da fonti di Governo, il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi ha prorogato l’obbligo di mascherine all’aperto fino al 10 febbraio in zona bianca. Prorogata anche la chiusura delle discoteche, che dunque dovrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino. L’applauso a Mattarella “Condivido gli obiettivi del Presidente Mattarella”, ancora in campo per “la stabilità e il bene del Paese”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi aprendo la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Il Premier ha dunque ‘chiamato’ l’applauso dei presenti al Capo dello Stato, e così e stato. Lo riferiscono alcuni presenti alla riunione. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – A quanto si apprende da fonti di, il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi ha prorogatodifino al 10 febbraio in zona bianca. Prorogata anche la chiusura delle discoteche, che dunque dovrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino. L’applauso a Mattarella “Condivido gli obiettivi del Presidente Mattarella”, ancora in campo per “la stabilità e il bene del Paese”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi aprendo la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Il Premier ha dunque ‘chiamato’ l’applauso dei presenti al Capo dello Stato, e così e stato. Lo riferiscono alcuni presenti alla riunione. (fonte Adnkronos)

