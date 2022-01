Covid | Germania non raggiungerà obiettivo 80% dei vaccinati entro gennaio

Advertising

AUSTRIA: POSTICIPA L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE A METÀ MARZO PIUTTOSTO CHE A FEBBRAIO
AUSTRIA: posticipa l'obbligo di vaccinazione a metà marzo anziché a febbraio. GERMANIA: abbandona l'idea dell'obbligo di vaccinazione

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Il governo tedesco non raggiungerà l'obiettivo di somministrare almeno una dose di vaccino contro ilall'80% della popolazione entro la fine di gennaio. Le statistiche ufficiali mostrano che il 75,8% degli 83 milioni di cittadini ha ricevuto almeno un'iniezione, il 74% è completamente vaccinato ...... ma possiamo iniziare a progettare una fase nuova, un tempo nuovo nella lotta al". Il governo ... Il dato che ci differenzia da Paesi come Austria ,e Olanda è che loro, per governare la ...Gli atleti di molti Paesi occidentali, come la Gran Bretagna, invitano gli atleti a non portare con sé cellulari e notebook. L’alternativa è l’usa e getta ...Il governo tedesco non raggiungerà l'obiettivo di somministrare almeno una dose di vaccino contro il Covid all'80% della popolazione entro la fine di gennaio. Le statistiche ufficiali mostrano che il ...