Advertising

Open_gol : La donna si è giustificata sostenendo che la banca dati non fosse aggiornata. Ma i carabinieri hanno scoperto che e… - DarioNardella : Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente… - NicolaPorro : 'La #quarantena non ferma il virus'. E poi #Bassetti dice una cosa interessante sul green pass?? - ilriformista : La stretta su #mascherine e #discoteche resta per altri 10 giorni: mercoledì un nuovo decreto Covid sulla scadenza… - sulsitodisimone : Covid e quarantena a scuola, verso nuove regole -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quarantena

Per chi andrà in Dad , inoltre, niente piùma l'autosorveglianza. Ci sarà poi l'...quale non sembrano esserci contrasti è la richiesta delle Regioni di distinguere i ricoverati 'per'...Ci sono poi altre 61.620 persone indomiciliare ( - 690 su ieri, pari al - 1,1%), anch'... Puglia Oggi in Puglia si registrano 2.638 nuovi positivi al, su 27.689 test giornalieri ...In tutta la regione, sono 89 i pazienti Covid attualmente ricoverati in terapia intensiva ... Il totale dei positivi che attualmente si trovano in quarantena è di 226.757 campani, 5.336 in meno ...Il Consiglio dei ministri, riunito per decidere sulle norme Covid in scadenza oggi, ha deciso di prorogare l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura ...