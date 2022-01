Covid e aiuti emergenza, denunciati 51 imprenditori (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – aiuti di Stato per l’emergenza Covid, ben 51 imprenditori individuati e denunciati per aver ricevuto senza averne diritto, o per aver utilizzato per finalità non consentite, oltre 1,5 milioni di euro di aiuti statali sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto. La denuncia è scattata dalle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso, che hanno concluso un ampio monitoraggio sulle attività economiche che hanno beneficiato di aiuti, stanziati dallo Stato per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e lo shock economico che questa ha causato, caratterizzato da una forte crisi di liquidità e dall’aumento dell’indebitamento delle imprese. Nei casi scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso, numerose ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) –di Stato per l’, ben 51individuati eper aver ricevuto senza averne diritto, o per aver utilizzato per finalità non consentite, oltre 1,5 milioni di euro distatali sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto. La denuncia è scattata dalle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso, che hanno concluso un ampio monitoraggio sulle attività economiche che hanno beneficiato di, stanziati dallo Stato per fronteggiare l’da-19 e lo shock economico che questa ha causato, caratterizzato da una forte crisi di liquidità e dall’aumento dell’indebitamento delle imprese. Nei casi scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso, numerose ...

