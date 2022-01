Covid, De Luca: Qui mascherina all’aperto anche se Governo la toglie (Di lunedì 31 gennaio 2022) “In Campania continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono di toglierla all’aperto. Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni perché la densità abitativa in Campania è più alta che in altre parti d’Italia. Se sarà cosi possiamo guardare con fiducia a settimane e mesi davanti, se rimaniamo prudenti restiamo alla vita normale”. Così il governatore Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno. “Ora dobbiamo completare la vaccinazione per i più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti, perché nuove varianti possono sempre diffondersi”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) “In Campania continuiamo a mantenere lase a livello nazionale decidono dirla. Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni perché la densità abitativa in Campania è più alta che in altre parti d’Italia. Se sarà cosi possiamo guardare con fiducia a settimane e mesi davanti, se rimaniamo prudenti restiamo alla vita normale”. Così il governatore Vincenzo De, a margine di un appuntamento a Salerno. “Ora dobbiamo completare la vaccinazione per i più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti, perché nuove varianti possono sempre diffondersi”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

