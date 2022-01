Covid, De Luca: “In Campania manterremo obbligo mascherine all’aperto” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“In Campania continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono di toglierla all’aperto. Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre Regioni perché la densità abitativa in Campania è più alta che in altre parti d’Italia. Se sarà così possiamo guardare con fiducia a settimane e mesi davanti, se rimaniamo prudenti restiamo alla vita normale”. Così il governatore Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno. “Ora dobbiamo completare la vaccinazione per i più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti, perché nuove varianti possono sempre diffondersi”, ha concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Incontinuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono di toglierla. Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre Regioni perché la densità abitativa inè più alta che in altre parti d’Italia. Se sarà così possiamo guardare con fiducia a settimane e mesi davanti, se rimaniamo prudenti restiamo alla vita normale”. Così il governatore Vincenzo De, a margine di un appuntamento a Salerno. “Ora dobbiamo completare la vaccinazione per i più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti, perché nuove varianti possono sempre diffondersi”, ha concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

