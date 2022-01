Covid, approvato in via definitiva anche il vaccino di Moderna dalla Fda negli Usa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Approvazione definitiva per il vaccino anti-Covid di Moderna negli Stati Uniti. Come già avvenuto lo scorso agosto per il vaccino di Pfizer-Biontech la Food and drug administration – annuncia l’azienda americana – ha approvato la domanda di autorizzazione definitiva (Biologics License Application, Bla) di Spikevax* nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni. L’ente regolatorio aveva concesso al vaccino l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) il 18 dicembre 2020. Un traguardo che arriva dopo il raggiungimento e l’analisi di una imponente mole di dati. “Il nostro vaccino Covid-19 è stato somministrato a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, proteggendole dall’infezione, dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Approvazioneper ilanti-diStati Uniti. Come già avvenuto lo scorso agosto per ildi Pfizer-Biontech la Food and drug administration – annuncia l’azienda americana – hala domanda di autorizzazione(Biologics License Application, Bla) di Spikevax* nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni. L’ente regolatorio aveva concesso all’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) il 18 dicembre 2020. Un traguardo che arriva dopo il raggiungimento e l’analisi di una imponente mole di dati. “Il nostro-19 è stato somministrato a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, proteggendole dall’infezione, dal ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? La Food and Drug Administration (#Fda) ha approvato definitivamente il vaccino anti #Covid di #Moderna, facendolo diventare… - rtl1025 : ?? La Food and Drug Administration (#Fda) ha approvato definitivamente il vaccino anti #Covid di #Moderna, facendolo… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Approvato l’indennizzo per i danni da vaccino anti covid, ce ne parla Carlo Crapanzano - vco24news : Approvato l’indennizzo per i danni da vaccino anti covid, ce ne parla Carlo Crapanzano -