Covid, a Fiumicino 306 nuovi casi e 323 guariti: il bollettino del 31 gennaio

Fiumicino – "Secondo il report di oggi della Asl Roma 3, sono in totale 868 i casi di Covid attualmente nella nostra città". Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. "Rispetto all'ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 306 nuovi casi e 323 guariti – spiega il sindaco -: dati sostanzialmente stabili e in linea con il trend generale che sembra segnare l'inizio della fase discendente della curva". "L'età media adesso è di 33 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 1.05 – specifica Montino -. La maggior parte dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino (73%), ma in proporzione è alto anche il dato di Focene (6%) e di Fregene (5%)".

