Covid, 57.715 nuovi contagi nelle 24 ore. 349 decessi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono 57.715 i contagiati da Covid - 19 nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 349 morti I guariti sono 108.493. Mentre sale il numero dei ricoveri in area ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono 57.715 iati da- 19ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 349 morti I guariti sono 108.493. Mentre sale il numero dei ricoveri in area ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - News24_it : Covid, oggi in Italia 57.715 contagi e 349 morti: Cdm, proroga obbligo mascherine all’aperto e chiusura discoteche.… - PasqualeCacace5 : RT @notiziae: #Covid, +57.715 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +349 #morti, +108.493 #guariti. #Tamponi: 478.314 Casi testati: 8… - ilfoglio_it : Bollettino #Covid: i nuovi casi sono 57.715, con un tasso di positività al 12.1 per cento. Aumentano i ricoveri ord… - yunuste07440662 : Covid oggi Italia, 57.715 contagi e 349 morti: bollettino 31 gennaio -