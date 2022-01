Covid-19, scoperto nuovo meccanismo resistenza immunitaria (Di lunedì 31 gennaio 2022) Anche l`immunità innata, la prima linea di difesa che ha un ruolo chiave nella resistenza ai patogeni, fa la sua parte contro Sars-CoV-2 e le varianti, compresa Omicron. È la scoperta pubblicata su Nature Immunology da Matteo Stravalaci, ricercatore di Humanitas, e Isabel Pagani, ricercatrice dell`Irccs Ospedale San Raffaele e da un team di scienziati coordinati da Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito Humanitas University, Cecilia Garlanda ricercatrice e docente di Humanitas University ed Elisa Vicenzi, responsabile dell`Unità di Ricerca in Patogenesi virale e Biosicurezza dell`Irccs Ospedale San Raffaele. Lo studio ha coinvolto anche Fondazione Toscana Life Science con Rino Rappuoli, l`Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona e la Queen Mary University di Londra in uno sforzo internazionale volto a indagare le molecole ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Anche l`immunità innata, la prima linea di difesa che ha un ruolo chiave nellaai patogeni, fa la sua parte contro Sars-CoV-2 e le varianti, compresa Omicron. È la scoperta pubblicata su Nature Immunology da Matteo Stravalaci, ricercatore di Humanitas, e Isabel Pagani, ricercatrice dell`Irccs Ospedale San Raffaele e da un team di scienziati coordinati da Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito Humanitas University, Cecilia Garlanda ricercatrice e docente di Humanitas University ed Elisa Vicenzi, responsabile dell`Unità di Ricerca in Patogenesi virale e Biosicurezza dell`Irccs Ospedale San Raffaele. Lo studio ha coinvolto anche Fondazione Toscana Life Science con Rino Rappuoli, l`Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona e la Queen Mary University di Londra in uno sforzo internazionale volto a indagare le molecole ...

