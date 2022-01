Covid-19 | oltre 100 medici contagiati al giorno | chiedono sostegno Enpam

Advertising

GiovaQuez : Il governo eliminerà la zona gialla e quella arancione. Resterà solo la zona rossa che scatterà quando si supereran… - Agenzia_Ansa : Proroga della validità del Green pass (oltre i sei mesi previsti) per chi ha fatto la dose booster del vaccino Covi… - repubblica : Covid, la truffa dei 'falsi positivi' in farmacia: i Nas sospendono oltre cinquanta punti tampone - lanuovaCrociata : RT @kurhora: 'Oltre 1.000 studi scientifici dimostrano che i vaccini Covid sono pericolosi' - PedrettiEnrico : RT @kurhora: 'Oltre 1.000 studi scientifici dimostrano che i vaccini Covid sono pericolosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre

Agenzia ANSA

... dove era ricoverato da qualche giorno, per le complicanze causate dal- 19. I due fratelli ... dismessa davent'anni, e gli spazi del vecchio distributore di carburante Esso, in piazza Roma,...Brasilia, 31 gen 13:32 - Con i 104.012 contagi da nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore il bilancio complessivo dei casi in Brasile si attesta ad almeno 25.351.489...Uno studio quasi tutto milanese svela il ruolo fondamentale dell'immunità innata e in particolare della molecola Mbl ...ISERNIA - Luciano Soricelli lascia la Polizia di Stato dopo oltre 35 anni di servizio, al termine di un’intensa e gratificante carriera.