Cosenza | 35enne si cosparge di benzina e si dà fuoco davanti alla caserma dei carabinieri

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un uomo si è datoquesta mattinasede delladeidi Rende, in provincia di. Secondo quanto si è potuto apprendere al momento, la persona ha riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale Annunziata di. Sull’accaduto indagano i. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto l’uomo ha intorno ai 35 anni di età ed è sceso da un’utilitaria con una tanica in mano, dirigendosi verso l’ingresso. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni dipendenti di un negozio di gommista. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 10.oo in un’area molto trafficata. Indagano i, sul posto polizia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza 35enne

Il Fatto Quotidiano

... il francese Jacques Theolier, vince per la prima volta in carriera ilbritannico Dave ...00 sc Heerenveen - PEC Zwolle 21:00 Willem II - FC Twente CALCIO - SERIE B 14:00- Ascoli 1 - 3 ...TREBISACCE (CS) - Un uomo di 35 anni, di Trebisacce, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cassano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di ...L’arrestato è stato pertanto condotto in caserma per la notifica del provvedimento restrittivo e successivamente condotto presso la sua abitazione, dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliar ...1 ora fa: Anselmo Torchia è il neo segretario regionale di Noi Di Centro Mastella Calabria. 2 ore fa: Co-Ro, minorenne arrestato per droga. 4 ore fa: Lotta alla criminalità, a Cassano la videosorvegli ...