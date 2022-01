Cosa succede al Festival se Amadeus prende il Covid? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonella Clerici Niente Festival di Sanremo per Antonella Clerici, come invece si era vociferato negli scorsi giorni. Tornata stamattina, in diretta da Milano, al timone di E’ Sempre Mezzogiorno, la donna ha infatti smentito ogni sua eventuale partecipazione alla manifestazione canora. “Sono le 11.59. Lo dico perché, sapete i social no?… Danno sempre un sacco di informazioni e mi diverto moltissimo anche a leggerle, mi davano a Sanremo. Non so per quale motivo… in sostituzione, per la prima puntata, non ho capito niente. No, non è vero. Io sono qua, nel mio studio, felicissima a E’ Sempre Mezzogiorno per commentare dallo studio e alla sera dal divano, sui social, il Festival di Sanremo. Faccio intanto un grandissimo in bocca al lupo. Lo farà anche domani ad Amadeus, a Fiorello e a tutti coloro che partecipano, perché è una grande ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonella Clerici Nientedi Sanremo per Antonella Clerici, come invece si era vociferato negli scorsi giorni. Tornata stamattina, in diretta da Milano, al timone di E’ Sempre Mezzogiorno, la donna ha infatti smentito ogni sua eventuale partecipazione alla manifestazione canora. “Sono le 11.59. Lo dico perché, sapete i social no?… Danno sempre un sacco di informazioni e mi diverto moltissimo anche a leggerle, mi davano a Sanremo. Non so per quale motivo… in sostituzione, per la prima puntata, non ho capito niente. No, non è vero. Io sono qua, nel mio studio, felicissima a E’ Sempre Mezzogiorno per commentare dallo studio e alla sera dal divano, sui social, ildi Sanremo. Faccio intanto un grandissimo in bocca al lupo. Lo farà anche domani ad, a Fiorello e a tutti coloro che partecipano, perché è una grande ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? ONORE AL CANADA: LA LEZIONE PER IL MONDO ???? Ecco cosa succede quando un Paese decide di difendere veramente la L… - romeoagresti : L’offerta del #Burnley a #Ramsey è ancora valida: il gallese finora non ha aperto a questa destinazione, vediamo co… - RaiNews : Cosa succede quando un mito del cinema scrive del nostro Sorrentino alla vigilia degli Oscar? - Meriiii02 : Cosa succede raga aggiornatemi #jerù - BraxLollo : RT @ilfoglio_it: La situa di @claudiocerasa diventa un canale Telegram. Chicche rapide per capire cosa succede in Italia, senza troppi fron… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede La Rappresentante di Lista, vita coincidenze e queerness del duo "no gender" Che cosa non lo è? D : L'altro giorno indossavo un piumino rosa e alla stazione di Milano ho ricevuto dei fischi. A Palermo succede se metto una borsa "da donna" e mi indicano. Quella sensazione di ...

Lotto contro la povertà educativa per battere la Quarta mafia ... che cosa si augura che comprendano anche grazie all'apporto di figure di spessore come quella di ... quella indifferente, che sembra non curarsi affatto di quello che le succede intorno; quella legata ...

Lazio-Verona, cosa succede per Casale Calciomercato.com Una Vita anticipazioni febbraio 2022: ecco cosa succede ad Acacias Tutto quello che succede nel corso delle puntate della soap opera spagnola che andranno in onda su Canale 5 a febbraio 2022 ...

Cosa succede al Festival se Amadeus prende il Covid? Niente Festival di Sanremo per Antonella Clerici, come invece si era vociferato negli scorsi giorni. Tornata stamattina, in diretta da Milano, al timone di E’ Sempre Mezzogiorno, la donna ha infatti s ...

Chenon lo è? D : L'altro giorno indossavo un piumino rosa e alla stazione di Milano ho ricevuto dei fischi. A Palermose metto una borsa "da donna" e mi indicano. Quella sensazione di ...... chesi augura che comprendano anche grazie all'apporto di figure di spessore come quella di ... quella indifferente, che sembra non curarsi affatto di quello che leintorno; quella legata ...Tutto quello che succede nel corso delle puntate della soap opera spagnola che andranno in onda su Canale 5 a febbraio 2022 ...Niente Festival di Sanremo per Antonella Clerici, come invece si era vociferato negli scorsi giorni. Tornata stamattina, in diretta da Milano, al timone di E’ Sempre Mezzogiorno, la donna ha infatti s ...