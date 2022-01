CorSport | il Sassuolo chiede 35 milioni per Raspadori | il Napoli riflette

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Alpiace Giacomo, punta sul gioiello delin caso di raggiungimento della Champions. Giuntoli va avanti, nonostante il costo piuttosto alto del calciatore. Il Corriere dello Sport scrive che il direttore sportivo ha chiesto informazioni. “Ilha tentato di capire immediatamente, almeno per farsi un’idea, quali possano essere i desideri del, una delle botteghe più costose dell’intero panorama (inter)nazionale, una miniera carica d’oro, ed ha scoperto cheha un prezzo (come temuto) rilevante, che viaggia intorno ai 35di euro, ai quali, secondo consuetudini contemporanee, andrebbero poi aggiunti immancabili bonus. Però adesso due conti almeno sarà possibile farseli, aspettando che arrivi l’estate – o anche prima – ...

In una ipotetica lista di rinforzi ci sarebbero sicuramente Ivan Ilic del Verona , Davide Frattesi dele viene inserito anche Nahitan Nandez del Cagliari . CalcioNapoli24.it è stato ...Calciomercato Napoli - Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, otto giorni fa il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è andato a vedere dal vivo- Verona , perché ce n'era di talento da analizzare. Giuntoli 'catturato' da Ivan Ilic CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Calciomercato Napoli - L'Inter prova a soffiare Frattesi a Napoli, Juve e Borussia Dortmund. Attualmente la valutazione di Frattesi si aggira intorno ai 20-25 milioni' 'Frattesi è considerato il perfe ...La bontà delle referenze è assicurata.Non ha bisogno di referenze invece, Mimmo Berardi, 27 anni, compagno di Raspadori sia nel Sassuolo sia in Nazionale, lui è un vecchio pallino di vecchi mercati' C ...