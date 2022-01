Coronavirus | 57 715 nuovi casi | lunedì scorso erano stati 77mila Ancora molti decessi | 349

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Crolla rispetto a sette giorni fa il numero dirintracciati nell’arco delle 24 ore, passando da oltrea 57.715 nel confronto tra. L’inizio della settimana conferma quindi l’inversione della curva, come dimostra anche l’incidenza al 12,1% a fronte di 478.314 tamponi processati e il netto calo anche del tasso di positività dei test molecolari. Resta invecealto il numero di: oggi sono contano altri 349 morti per Covid in Italia. Sempre sul fronte ospedaliero, il saldo ingressi-uscite dai reparti di area medica fa segnare +296, un dato influenzato come ognidallo scarso numero di dimissioni della domenica. Regredisce invece ulteriormente il numero di posti letto occupati in terapia intensiva: a fronte di 112 ingressi, il ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 31 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 2.592.606 • Deceduti: 146.498 (+349) • Dimessi/Guariti: 8.… - giovcusumano : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 31 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 2.592.606 • Deceduti: 146.498 (+349) • Dimessi/Guariti: 8.244.012 (… - mapivi63 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 31 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 2.592.606 • Deceduti: 146.498 (+349) • Dimessi/Guariti: 8.244.012 (… - FabioTraversa : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 31 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 2.592.606 • Deceduti: 146.498 (+349) • Dimessi/Guariti: 8.244.012 (… - fisco24_info : Coronavirus oggi, in Italia altri 57.715 casi (-25,71% da settimana scorsa) e 349 morti: I dati del ministero della… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 715

Il Fatto Quotidiano

I dati siciliani Sono 6.141 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 41.tamponi ... Sono 818.169 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ...Sono 6.141 i nuovi positivi alin Sicilia riportati nel bollettino del ministero della Salute ma 83 si riferiscono, ... I tamponi processati sono 41.. Attualmente nell'Isola ci sono 242.Era dal 27 dicembre quando ci furono 30.810 casi che non si registrava un numero così basso di nuovi contagi. Salgono i ricoveri in area non critica (+296) ma scendono quelli in Terapia intensiva (-9) ...Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid secondo i dati del bollettino di oggi, lunedì 31 gennaio, del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece 349, mentre ieri erano state ...