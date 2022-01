Cornetti salati golosi | velocissimi da fare e golosissimi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Se durante un pranzo o una cena per un occasione speciale non abbiamo idea di quale antipasto servire potrà venirci in aiuto soltanto la ricetta dei. Facili eda realizzare, questo sfizioso antipasto potrà salvarci anche durante una visita improvvisa. Ci servono soltanto: 1 tuorlo d’uovo 1 cucchiaio di semi di sesamo 60 gr di pancetta a fettine sottili Latte intero 60 gr di scamorza affumicata un cucchiaino di crema al tartufo 60 gr di robiola Acqua 460 gr di pasta sfoglia rettangolare La ricetta è pensata per preparare 12. Preparazione della pasta sfoglia Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia e tagliamolo in due partendo dal lato più lungo della sfoglia. A questo punto bagnamo d’acqua una metà con un pennello e adagiamo l’altra metà sopra. Così facendo ...